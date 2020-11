Claudio Fava vince la V edizione 2020 de “Le giovani parole”

La storia di uno dei dodici docenti universitari che, nel 1931, rifiutarono la fedeltà al Duce: è Il giuramento(Add Editore) di Claudio Fava, libro vincitore della V edizione di Leggo QuINDI Sono, premio Le giovani parole 2020. Un verdetto deciso come sempre dalle centinaia di studenti-giuratidegli istituti secondari di secondo grado di Capitanata, chiamati a leggere e incontrare cinque autori di case editrici indipendenti nel corso di un anno scolastico, quello 2019/20, tra i più difficili di sempre. L’emergenza sanitaria, con la conseguente chiusura delle scuole da marzo a giugno, tuttavia non ha impedito ad alunni e organizzatori di portare a termine la manifestazione, dando vita a una serie di appuntamenti virtuali in grado di completare il consueto giro di incontri con gli scrittori previsto dal concorso-progetto: ai primi due in presenza, infatti, organizzati a gennaio e febbraio scorsi, sono seguiti gli altri tre appuntamenti in versione online, nei mesi di aprile e maggio. E sarà sempre in modalità virtuale che, mercoledì 2 dicembre, alle ore 18, Claudio Fava riceverà il premio Leggo Quindi Sono-Le giovani parole 2020: l’appuntamento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook de IlSottoSopra– redazione giornalistica dell’Istituto B. Pascal di Foggia – e, in contemporanea, sulle pagine Leggo Quindi Sono, Ubik Foggia, Biblioteca “La Magna Capitana” eFondazione Monti Uniti, partner di LQS. Durante la premiazione poi – che negli anni scorsi si è sempre svolta al Teatro U. Giordano di Foggia, gremito di studenti e lettori – il direttore artistico della manifestazione, il libraio Salvatore D’Alessio, rivelerà in anteprima la cinquina di romanzi protagonisti della nuova edizione 2021, ancora una volta pescata tra le case editrici indipendenti del panorama italiano. Previsti gli interventi del presidente LQS, Michele Trecca,e della direttrice della Biblioteca, Gabriella Berardi.

Il più votato dagli studenti, dunque, riceve il premio Leggo QuINDI Sono–Le giovani parole 2020e ritrova le scuole che hanno preso parte all’edizione appena conclusa (“B. Pascal”, “O. Notarangelo- G. Rosati”, “Liceo G. Marconi” e “ISS Einaudi” di Foggia; “G. T. Giordani”di Monte Sant’Angelo, “P. Giannone”di San Marco in Lamis e Liceo Bonghi-Rosmini di Lucera). Oltre alla targa LQS, l’autore riceverà un riconoscimento economico da parte della Fondazione Monti Uniti di Foggia, che sostiene e patrocina l’intera iniziativa, rappresentata per l’occasione dal presidente Aldo Ligustro. Inoltre, tra le novità di questa edizione, c’è anche il Premio della Critica LQS, deciso dagli “adulti” – docenti, bibliotecari, lettori – che hanno letto i titoli in concorso e incontrato, dal vivo e virtualmente, gli autori coinvolti, vinto dallo scrittore Fabio Stassicon il suo libro dal titolo Con in bocca il sapore del mondo(minimum fax). Completano la cinquina uscente: Marinella Savinocon La sartoria di via Chiatamone(Nutrimenti), Loreta Minutillicon Elena di Sparta(Baldini+Castoldi) e Daniela Dawancon Qual è la via del vento(Edizioni e/o). Infine, per motivi legati all’emergenza Covid-19, non è stato possibile assegnare per questa edizione il premio speciale deciso dal gruppo di lettura della Casa Circondariale di Foggia, parte del progetto Lib(e)ri dentroorganizzato dal CSV Foggia. Il concorso-progetto è patrocinato dagli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggiae dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Condividi sui Social!