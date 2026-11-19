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Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Claudio Di Sabatino, 35 anni scomparso da domenica scorsa da Nereto, in provincia di Teramo. Nel pomeriggio di mercoledì, l’uomo è stato ritrovato privo di vita all’interno di un casolare abbandonato nei pressi di via Vibrata, a circa 300 metri dallo stadio comunale. Il ritrovamento è avvenuto grazie alle unità cinofile dei vigili del fuoco del Comando di Ancona, impegnate nelle ricerche insieme alla squadra del distaccamento di Nereto. I soccorritori stavano perlustrando la zona compresa tra il cimitero e lo stadio comunale quando hanno individuato il corpo all’interno del vecchio edificio.

Le operazioni di ricerca erano state intensificate già nella giornata di martedì, quando il Comando dei vigili del fuoco di Teramo aveva predisposto sul posto un’Unità di Comando Locale (Ucl), per coordinare gli interventi, affiancata da personale specializzato Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per le ricerche con i droni e dai cani. Ieri erano entrati in azione anche i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, impegnati nella perlustrazione dello specchio d’acqua situato nei pressi dell’Hotel Lago Verde. Le ricerche sono state condotte in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Alba Adiatica (Teramo) e della Stazione di Nereto, sotto il coordinamento della Prefettura di Teramo.

La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia del 35enne, che viveva a Milano e si trovava a Nereto per le festività di San Martino.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026