Claudio Cecchetto torna in Rai con il ‘Gioca Jouer’ – Video

(Adnkronos) –

Claudio Cecchetto, ospite a 'BellaMa’' lunedì 14 gennaio su Rai2, ha riportato in onda sui canali Rai il “Gioca Jouer”, la sua hit del 1981, sigla del 31esimo Festival di Sanremo, condotto proprio da Cecchetto. Pierluigi Diaco, alla guida del varietà del pomeriggio di Rai2, ha fatto una sorpresa al talent scout più importante d’Italia (con cui aveva lavorato a fine anni ’90 su Radiodue), facendogli interpretare integralmente in diretta la sua canzone manifesto, dopo quasi 44 anni. A fine esibizione, Pierluigi Diaco ha chiesto ufficialmente a Claudio Cecchetto di poter utilizzare “Gioca Jouer” come sigla di testa della quarta edizione di “BellaMa’”, in onda dal prossimo settembre: “Ma certo, se vuoi firmo subito. Grazie Pierluigi”, ha commentato Cecchetto. “BellaMa’” è in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, la puntata integrale di oggi, come sempre, è disponibile su RaiPlay dalle ore 18. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Gennaio 2025