Attualità

Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme per il compleanno della figlia: la dedica

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Claudia Gerini e Federico Zampaglione di nuovo insieme per un'occasione speciale: il compleanno della figlia Linda che ha compiuto 17 anni. A postarlo sui social è stato proprio il frontman dei Tiromancino con alcuni scatti della festa: "Auguri vita mia", si legge a corredo. Anche mamma Claudia ha condiviso uno scatto che ritrae la famiglia al completo e ha scritto: "Auguri amore, buon compleanno. Sei la nostra gioia. Sei la nostra felicità". L'attrice e il cantante sono separati da ormai dieci anni. Si sono innamorati nel 2004 sul set del video musicale 'Amore impossibile' dei Tiromancino e sono stati insieme dal 2004 al 2016. Nel 2009 sono diventati genitori di Linda. Nonostante la scelta di intraprendere strade diverse, il legame tra i due non si è mai spento.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Calafiori regala la maglia a un bambino, poi esplode contro gli haters: “Mi fate paura”

18 minuti fa

Ascolti tv, 30 settembre: sorpasso ‘Affari Tuoi’ su ‘La Ruota’: 23.5% per De Martino. Sorpresa Cazzullo

18 minuti fa

William come Harry, anche il futuro re entra nel mondo dello streaming

19 minuti fa

Schillaci: “Ridurre differenze territoriali e offrire percorsi assistenziali integrati”

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio