Ciulli (Google Italia): “”Piano regolatorio su Ai sia definito””

“Le imprese hanno bisogno di certezze normative per poter cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale. Hanno bisogno di capire in che direzione va il regolatore per poter pianificare investimenti pluriennali. Il quadro regolatorio non può cambiare ogni due o tre anni”. Così Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy, Google Italia, partecipando oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presentazione del Rapporto Strategico 2027 ‘Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale’ stilato da Ced – Centro economia digitale.



Pubblicato il 25 Novembre 2026