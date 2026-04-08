Ciuffreda: “In 18 mesi risanamento operativo e basi solide per il futuro”

A un anno e mezzo dall’inizio del mandato alla guida di AM Service S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Foggia, il presidente del Consiglio di amministrazione, ingegner Giancarlo Ciuffreda, ha illustrato al Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Foggia un bilancio dettagliato delle attività svolte e delle prospettive future.

“In questi 18 mesi – ha dichiarato Ciuffreda – abbiamo affrontato una fase complessa, caratterizzata da criticità̀ strutturali, dall’assenza di una Direzione Generale e da una crescente complessità̀ dei servizi. In questo contesto, la Presidenza ha assunto un ruolo operativo e strategico per garantire continuità̀, stabilità e rispetto degli obblighi normativi, mettendo al centro l’interesse pubblico e la qualità̀ dei servizi ai cittadini”.

I risultati evidenziano un percorso di rafforzamento gestionale: monitorate oltre 110 attività con un tasso di completamento superiore al 95%, con miglioramenti in termini di trasparenza e affidabilità. Parallelamente è stato avviato un processo di riorganizzazione interna con procedure condivise, controlli più efficaci e l’introduzione di criteri meritocratici per il personale, grazie anche al contributo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Particolare attenzione è stata dedicata all’area informatica e ai servizi digitali, con interventi mirati alla riduzione dei disservizi e al miglioramento dei tempi di risposta, e al settore tecnico-manutentivo, dove si è passati da una gestione emergenziale a una pianificazione strutturata degli interventi sugli impianti termici pubblici.

“Abbiamo riportato ordine nei processi, rafforzato la governance interna e gestito situazioni critiche. Questo dimostra che una gestione pubblica efficiente, trasparente e orientata ai risultati è possibile”, ha sottolineato il Presidente. Il valore generato per il Comune di Foggia si traduce in maggiore affidabilità̀ dei servizi, contenimento dei rischi operativi e rafforzamento della reputazione della società̀ partecipata, in linea con i principi di trasparenza, efficienza e responsabilità̀ verso la collettività̀.

Tra gli obiettivi strategici, un ruolo centrale è rappresentato dalla possibile evoluzione verso servizi in ottica smart city, ovvero un modello urbano basato su tecnologie intelligenti e digitali per migliorare la qualità̀ della vita dei cittadini. In concreto, si tratta di sistemi come sensori per il traffico e i parcheggi, illuminazione pubblica efficiente, monitoraggio ambientale in tempo reale, gestione intelligente dei rifiuti e servizi digitali accessibili tramite app, con benefici in termini di sostenibilità̀, risparmio energetico, mobilità e trasparenza amministrativa. Si tratta di ambiti che potranno essere progressivamente sviluppati e affidati alla società̀, in coerenza con le future scelte dell’Amministrazione comunale, rafforzandone il ruolo strategico. Un percorso che va nella direzione della transizione ecologica e dell’innovazione, due pilastri fondamentali dell’azione del Movimento 5 Stelle.

Dal punto di vista politico-amministrativo, Ciuffreda ha evidenziato come l’esperienza maturata dimostri la necessità di evolvere il modello organizzativo: “La gestione emergenziale non può essere strutturale. È indispensabile introdurre la figura del Direttore Generale per separare indirizzo e

gestione, garantire continuità̀ manageriale e consolidare i risultati ottenuti, rafforzando al contempo legalità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione”.

Tra gli ulteriori obiettivi figurano il rinnovo e l’ampliamento delle convenzioni con il Comune e l’avvio di un percorso di crescita della società, fino alla possibile trasformazione in S.p.A., per rafforzarne il ruolo sul territorio.

“AM Service – ha concluso Ciuffreda – è oggi una società più solida, più organizzata e più credibile. Il lavoro fatto dimostra che, con una gestione rigorosa e orientata ai risultati, le partecipate pubbliche possono essere strumenti efficienti al servizio dei cittadini, nel segno della trasparenza, della partecipazione e della tutela dell’interesse collettivo”.



Pubblicato il 8 Aprile 2026