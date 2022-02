Cittadinanza onoraria per il vicequestore aggiunto Loreta Colasuonno

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Cerignola con la seduta, in prima convocazione, del 16 febbraio alle ore 15:30 e, nel caso, in seconda convocazione giovedì 17 alle ore 16:30. Sono sei i punti all’ordine del giorno. Tra le comunicazioni vi sarà la relazione dell’assessore al bilancio, Pietro Gianfriddo, sulla “situazione economico finanziaria” dell’ente tra “criticità e prospettive”. Il secondo punto riguarda l’approvazione del verbale della seduta precedente, datata al 22 dicembre 2021; a seguire vi sarà il conferimento della cittadinanza onoraria al vice questore aggiunto Loreta Colasuonno, dirigente del Commissariato di PS di Cerignola; il quarto punto all’ordine del giorno riguarda la modifica al regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni; il quinto punto interessa l’adozione del nuovo regolamento di Polizia Urbana e la seduta sarà sciolta dopo le interrogazioni.

“Sono particolarmente felice per il conferimento della cittadinanza onoraria al vicequestore aggiunto Loreta Colasuonno, in forza al Commissariato di polizia di Cerignola ormai da quasi dieci anni. Colasuonno- dice il sindaco Bonito- ha dimostrato coraggio e determinazione nel difendere la nostra città ed è giusto manifestarle la nostra gratitudine con un riconoscimento così prestigioso. Sono stati anni difficili anche per le forze dell’ordine, che sono state vilipese, calunniate, diffamate. Anche per questo ci teniamo ulteriormente a chiarire da quale parte voglia stare Cerignola per iniziare un percorso di rinascita nel nome della legalità”, conclude il primo cittadino.

Condividi sui Social!