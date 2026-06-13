Cittadinanza onoraria all’11° Reggimento Genio Guastatori

Nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi presso il Comune di Roseto Valfortore, l’11° Reggimento genio guastatori dell’Esercito Italiano, unità alle dipendenze della Brigata “Pinerolo”, ha ricevuto la cittadinanza onoraria concessa dall’Amministrazione comunale quale segno di riconoscenza per l’attività svolta a favore della comunità durante l’emergenza idrogeologica che ha colpito il territorio lo scorso aprile.

Il riconoscimento è stato conferito dalla Sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi, al Comandante dell’11° Reggimento Genio Guastatori, Colonnello Raffaele Fino, per valorizzare l’impegno del personale del Reggimento nelle operazioni rese necessarie a seguito delle gravi criticità che hanno interessato la viabilità locale, con particolare riferimento all’asse della SP129. L’intervento del Genio Guastatori ha consentito di ripristinare la transitabilità e la riapertura dei collegamenti con il centro abitato, favorendo così il graduale ritorno alla normalità.

Nel corso della cerimonia, l’Amministrazione comunale ha espresso il ringraziamento dell’intera cittadinanza per la professionalità, la prontezza operativa e lo spirito di servizio dimostrati dal personale del Reggimento durante tutte le fasi dell’emergenza, verificatasi in concomitanza con le festività pasquali.

La concessione della cittadinanza onoraria testimonia il solido legame tra la comunità di Roseto Valfortore e i militari dell’11° Reggimento genio guastatori, sviluppatosi nel corso delle attività di supporto alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi e ulteriormente rafforzato dal riconoscimento attribuito dall’Amministrazione comunale.



Pubblicato il 13 Giugno 2026