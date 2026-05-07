Citroen cresce in Italia: l’elettrico protagonista

(Adnkronos) – Nel panorama automobilistico italiano, Citroen conferma ad aprile un andamento solido, sostenuto da una strategia chiara e da una gamma sempre più allineata alle esigenze del mercato. Nei primi quattro mesi del 2026 il marchio raggiunge una quota del 3,9%, che si attesta al 3,8% nel canale privati, segnale di una presenza concreta tra gli automobilisti che acquistano direttamente in concessionaria. Il dato più significativo riguarda però la crescita nel comparto elettrico, dove Citroen si posiziona al secondo posto nel mese di aprile con una quota del 9% tra le autovetture. Un risultato che rafforza il ruolo del brand nella transizione verso una mobilità più sostenibile e accessibile. A trainare le performance è soprattutto Citroen C3, protagonista assoluta del mercato. La versione e-C3 si conferma la più venduta tra le elettriche del suo segmento, replicando il primato già ottenuto nel 2025, mentre la variante benzina mantiene la leadership nella stessa categoria. Una doppia affermazione che evidenzia la capacità del modello di rispondere a esigenze diverse con un’unica piattaforma. Accanto alla C3, cresce anche la proposta SUV. Il Citroen C3 Aircross si consolida tra i B-SUV elettrici, registrando un incremento della quota nel segmento e ottenendo il riconoscimento europeo “Best Users’ Car of Europe 2026”. Parallelamente, il Citroen C5 Aircross prosegue il suo percorso di rafforzamento, migliorando la propria presenza tra i C-SUV e mostrando un’evoluzione significativa anche nelle versioni ibride. Il modello di punta della gamma svolge inoltre un ruolo strategico come vettura ufficiale del Giro d’Italia, accompagnando organizzazione e atleti lungo le tappe della corsa e mettendo in evidenza comfort e tecnologia su percorsi reali.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Maggio 2026