Citroen C3 Collection: stile e comfort per una delle auto più vendute in Italia

(Adnkronos) – Il Salone Auto Torino 2026, conclusosi il 13 settembre, ha offerto a Citroen l'occasione per mettere sotto i riflettori la nuova Citroen C3 Collection, serie speciale sviluppata sulla base dell'allestimento PLUS e pensata per combinare personalizzazione, comfort e una dotazione più completa. La Citroen C3 Collection si distingue esteticamente per i Colour Clips Andre Red applicati sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori, ai quali si aggiungono cerchi in lega neri da 17 pollici e vetri posteriori oscurati. Il tetto bicolore è invece disponibile come optional. Nell'abitacolo debutta l'ambiente Urban Blue, con un'impostazione che punta soprattutto sul benessere durante gli spostamenti quotidiani. Uno degli elementi centrali rimane il comfort. Le sospensioni Citroen Advanced Comfort sono abbinate ai sedili Advanced Comfort, mentre la dotazione comprende anche retrocamera e alzacristalli posteriori elettrici. Ampia la scelta sul fronte delle motorizzazioni. C3 Collection viene proposta con il Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale, con il sistema Hybrid abbinato alla trasmissione automatica e nella variante completamente elettrica. Quest'ultima dichiara oltre 400 km di autonomia nell'utilizzo urbano, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta all'interno della gamma. La nuova C3 arriva da risultati commerciali significativi sul mercato italiano. Ad agosto è stata infatti la terza automobile più venduta in assoluto e la prima tra quelle alimentate a benzina. Ancora più rilevanti i numeri della versione elettrica: C3 detiene una quota del 44,1% nel proprio segmento ed è il terzo modello a batteria più scelto in assoluto dai clienti privati italiani. Numeri che rafforzano il ruolo della C3 nella strategia Citroen: una compatta che punta su alimentazioni differenti anziché su un'unica tecnologia, mantenendo al centro accessibilità, comfort e semplicità di utilizzo.

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Pubblicato il 14 Settembre 2026