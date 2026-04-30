Citroen Ami Rip Curl: una nuova serie speciale

(Adnkronos) – C’è un filo sempre più sottile tra mobilità e stile, e la nuova Citroen Ami Rip Curl lo interpreta in modo diretto, senza compromessi. Non è solo una variante estetica, ma un esercizio di identità che porta nel mondo urbano un linguaggio visivo tipico della cultura surf. Un’operazione che rafforza il carattere già anticonvenzionale della Ami, rendendola ancora più riconoscibile nel traffico quotidiano. La collaborazione con il marchio Rip Curl non nasce oggi, ma si evolve con questa edizione limitata, che traduce in chiave concreta un concept visto nei mesi scorsi. Il risultato è un micro-veicolo elettrico, la Citroen Ami, che non punta sulla prestazione, ma sull’impatto visivo e sulla capacità di comunicare uno stile di vita preciso. La base resta quella conosciuta: compatta, accessibile e pensata per spostamenti brevi, ma qui tutto ruota attorno all’estetica. La carrozzeria nera “Black Night” diventa una tela su cui si inseriscono elementi grafici ispirati alle onde, disponibili in due varianti cromatiche. La versione Sunrise, con accenti gialli, e la Sunset, con dettagli viola, definiscono due personalità distinte ma coerenti con lo stesso tema. È nei particolari che questa Ami trova la sua forza. Gli sticker attraversano superfici come battitacco, finestrini e plancia, costruendo una firma estetica immediata. Anche l’abitacolo segue questa logica: accessori coordinati, vani portaoggetti colorati e soluzioni semplici ma funzionali contribuiscono a creare un ambiente coerente con l’esterno. Non manca un aggiornamento concreto: il nuovo display digitale da 5,7 pollici introduce una grafica più moderna e leggibile, segnale che anche un mezzo essenziale può evolvere senza perdere la propria filosofia. A completare il quadro ci sono elementi come lo spoiler posteriore e i cerchi bianchi da 14 pollici, che rafforzano la percezione dinamica di un veicolo che, pur restando minimale, punta tutto sull’immagine

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Pubblicato il 30 Aprile 2026