Citroen Ami Buggy 2025: nuovo look

(Adnkronos) – Citroen amplia la gamma Ami con la nuova versione Buggy, una proposta elettrica dallo spirito libero pensata per chi vive la mobilità come un’esperienza personale, dinamica e sostenibile. Pensata per il tempo libero, la nuova Citroen Ami Buggy 2025 interpreta la micromobilità urbana con stile e funzionalità, confermando le caratteristiche che hanno reso Ami un fenomeno europeo. Il design si rinnova con superfici più decise, fari anteriori rialzati e il nuovo logo rosso inserito in una capsula frontale. I paraurti squadrati e gli elementi simmetrici rafforzano l’identità della vettura, mantenendo l’architettura compatta lunga 2,41 metri. Tra le novità estetiche presenti sulla nuova Citroen Ami spicca il colore Night Sepia, affiancato dai pack Spicy, Icy e Minty, personalizzabili con copricerchi, adesivi e accessori per l’abitacolo.

Con un’autonomia di 75 km e ricarica completa in quattro ore, Ami rimane una soluzione agile, sicura e accessibile anche a chi non possiede la patente.

La nuova versione Buggy esalta il contatto con l’ambiente: niente porte, tetto apribile, dettagli in metallo e cerchi dorati da 14". Per le condizioni meteo più avverse sono previste coperture removibili. La versione Palmeira si distingue per la tinta gialla vivace e l’inclusione di Andy, una statuetta mascotte montata sul cruscotto.

La gamma si articola anche nelle varianti Cargo, dedicata ai professionisti, e Ami for All, pensata per persone con disabilità. Quest’ultima, sviluppata con PIMAS, prevede accessi facilitati, leve manuali, sedili modificati e sistemi di ancoraggio per sedie a rotelle.

Gli ordini per la nuova Ami partiranno dal 6 maggio, con consegne previste da agosto. Citroen conferma così la propria leadership nei quadricicli elettrici, con oltre 75.000 unità vendute e una quota del 40,4% in Italia nel primo trimestre 2025. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2025