Cisambiente coniuga sport e ambiente a Ecomondo 2026

(Adnkronos) – Campioni nello sport, campioni per l’ambiente: sono loro i protagonisti dell’edizione 2026 di Cisambiente Confindustria a Ecomondo. A Rimini, il percorso si apre parlando di podio e si conclude con i campioni del futuro, gli studenti vincitori della prima edizione del Progetto Lic-Eco. Un filo rosso collega così le glorie dello sport italiano ai giovani impegnati sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare.

Martedì 3 novembre, alle 16.00, al Palco centrale (Innovation Arena, Hall Sud), si terrà la quarta edizione del Premio Lo Sport per la Vita – La Vita per l’Ambiente. L’area Sport e Ambiente di Cisambiente Confindustria, ideata da Silvano Martinotti, presidente di Sport e Ambiente, rinnova così il riconoscimento a personalità che uniscono la passione sportiva a valori etici e impegno sociale. Protagonisti saranno due glorie del passato sportivo italiano: Francesco Moser, campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore del Giro d’Italia, e Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di pugilato. Non saranno soli: accanto a loro saranno premiati Carolina Foresti, atleta paralimpica e attuale gloria del medagliere italiano, e Vincenzo Maria Cozzoli, presidente del CdA di Htr Bonifiche, consigliere generale di Cisambiente, rappresentante del mondo associativo e appassionato corridore.

Dai podi dello sport, dai medaglieri olimpici e dalle strade del Giro d’Italia si arriva così ai banchi di scuola: giovani appassionati, protagonisti di un percorso che li accompagna a diventare campioni del futuro e custodi del Pianeta. Venerdì 6 novembre, ultima giornata di Ecomondo, alle 12.00 in Sala Ravezzi 2, Cisambiente premierà i giovani protagonisti della prima edizione del Progetto Lic-Eco. Il Progetto Lic-Eco, iniziativa di Cisambiente rivolta ai licei italiani, ha preso avvio con gli studenti del liceo ‘Città di Sansepolcro’ e proseguirà in altri istituti superiori. Il percorso li ha avvicinati all’ambiente e all’economia circolare attraverso il confronto con le imprese, i processi industriali e le soluzioni per l’uso efficiente delle risorse. I ragazzi hanno elaborato analisi sulla propria realtà locale e nuovi spunti di riflessione; a Ecomondo saranno premiati i tre gruppi di lavoro classificati ai primi posti.

“Lo sport è disciplina, conoscenza di sé e rispetto degli altri. Per questo valorizzarne l’importanza anche sul piano sociale è fondamentale in un ambito come quello ambientale, che riguarda tutti trasversalmente. Con il Progetto Lic-Eco avviciniamo gli studenti ai processi industriali e li accompagniamo a diventare protagonisti consapevoli del futuro, valorizzandone la capacità di analisi e il senso critico”, dichiara Lucia Leonessi, direttore generale di Cisambiente Confindustria.

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Pubblicato il 3 Novembre 2026