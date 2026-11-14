Ciro Grillo: “Non voglio benefici di legge, piuttosto vado in galera da innocente”

(Adnkronos) – “Durante i miei studi ho avuto il privilegio di poter vedere una comparazione tra la cosiddetta ‘low in the books’, quindi la legge nei libri e la ‘low in action’, la legge in azione; la discrepanza tra questi due emisferi è sempre stata fonte di un conflitto interiore. Non voglio benefici di legge, non li voglio, poiché da una parte si possono interpretare come benefici di legge, ma dall’altra significa rinunciare a dei diritti per non finire in carcere per più tempo. Io la interpreto come un’estorsione legalizzata da parte dello Stato e io non l’accetto l’estorsione”. Così, in un’intervista all’emittente ligure Telenord, Ciro Grillo all’indomani della decisione dei giudici della Corte d’Appello di Sassari di accogliere la richiesta dell’accusa e dell’avvocata Giulia Bongiorno di estromettere dall’aula i media per tutelare la ragazza dal rischio di vittimizzazione secondaria.

“Non mi perdonerei mai di fare forme di patteggiamenti o qualsiasi tipo di concessione – dice – Non me lo perdonerei mai. Piuttosto vado in galera da innocente. Sarebbe qualcosa di immorale, sia nei miei confronti, della mia dignità, della giustizia in sé. Non lo faccio”.

“Il silenzio non ha giocato a mio favore e nemmeno le regole del processo – afferma – E’ arrivato il momento di metterci la faccia. Questa è una dichiarazione di guerra e io devo rispondere, devo difendermi. Il tribunale non è un luogo che ha tutelato le mie ragioni e lo devo fare in ogni luogo, anche a livello politico, perché delle considerazioni politiche devono essere fatte. Però l’unica verità che conta, volente o nolente, è quella giudiziaria. La verità è una, non ci possono essere verità giudiziarie, verità storiche. E si utilizzerà ogni modo per far uscire la verità”.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026