Cinque milioni di euro per il nuovo Museo Nazionale di Foggia a Palazzo Galiani Filiasi

“Il Piano Strategico Grandi Progetti Culturali si arricchisce di ventotto nuovi progetti e acquisizioni in tutta Italia, con risorse aggiuntive per ulteriori 106 milioni di euro che verranno destinati al recupero e alla valorizzazione di monumenti e siti archeologici, oltre che all’avvio della digitalizzazione degli archivi audiovisivi della RAI. Prosegue così quell’impegno forte e deciso del Ministero della Cultura nei confronti del patrimonio culturale nazionale che costituisce ormai un dato consolidato dell’azione di governo e una leva fondamentale della politica economica italiana”.

Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta la programmazione delle risorse per l’annualità 2023 del Piano Strategico Grandi Progetti Culturali, istituito con il DL 83 del 2014, che stanzia oltre 106 milioni di euro a interventi sul patrimonio culturale e all’acquisizione di beni immobili al patrimonio dello Stato.

Grazie a questo stanziamento, verranno destinati 5 milioni di euro al completamento dei lavori di restauro e di adeguamento impiantistico di Palazzo Galiani Filiasi, futura sede del Museo Nazionale di Foggia, nonché al nuovo allestimento museale dell’intero primo e secondo piano. Il progetto prevede la creazione del Museo nazionale di Foggia destinato alla conservazione e alla valorizzazione dei reperti archeologici trafugati nel territorio e recuperati prevalentemente dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di cui una gran parte è stata consegnata alla Soprintendenza. Il nuovo museo del Ministero della cultura MiC si pone come un hub al centro della rete dei piccoli musei locali diffusi nella provincia, e ha come focus quello di restituire alla fruizione pubblica beni che lo scavo illecito aveva sottratto alle comunità e raccontare una nuova storia di legalità, d’identità, di tutela e di educazione al patrimonio culturale dell’antica Daunia. La sede del museo è stata individuata nel settecentesco Palazzo Galiani Filiasi nel centro storico di Foggia, che già ospita al piano interrato il deposito archeologico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. L’intervento avrà ad oggetto gli ambienti destinati all’allestimento del nuovo Museo Nazionale, tramite lavori di restauro, adeguamento e risanamento conservativo, messa in sicurezza, realizzazione d’ impianti di riscaldamento, condizionamento, illuminotecnici, di vigilanza e di controllo, nonché allestimento di percorsi museali con vetrine, appartai espositivi e didattici, e infine di un piano di comunicazione.

