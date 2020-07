“Cinque cappelli per pensare e uno per innovare”, al via Puglia Partecipa

Coinvolgere i cittadini, il terzo settore, le amministrazioni comunali, le imprese ed il mondo del volontariato nell’elaborazione di una mappa ragionata delle necessità territoriali connesse alle problematiche sociali al fine di proporre, attraverso lo strumento del laboratorio e del processo partecipato, proposte di soluzioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone ed i servizi a disposizione della comunità. E’ l’obiettivo che si pone “Per Equazione Sociale – Cinque cappelli per pensare e uno per innovare”, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Frequenze e finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso “Puglia Partecipa”, che invita i cittadini ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche. Il percorso partecipativo, dunque, mira a promuovere il principio di autocostruzione dei servizi sociali, a partire dalla prossimità ai fragili, avvalendosi del processo partecipato che avverrà su piattaforma digitale. Gli incontri, infatti, si svolgeranno su piattaforma Zoom, con la possibilità da parte dei partecipanti di poter agire direttamente su documenti visuali di grande formato, in scrittura condivisa. «Desideriamo vivere insieme una comune elaborazione di mappe di contenuti, valori e servizi, per la successiva concertazione nel quadro delle politiche sociali da porre in essere: un insieme condiviso di contenuti, da mettere a disposizione dei diversi tavoli e cabine, contribuendo alla costruzione di una reale cittadinanza generativa – spiegano da Frequenze, la start up innovativa a carattere sociale. Abbiamo davanti un complesso e vasto scenario di servizi in gioco: per la prima infanzia e la conciliazione dei tempi, per la pronta accoglienza, l’orientamento e l’inclusione attiva, per il sostegno alla genitorialità ed alla tutela dei minori, per l’integrazione sociosanitaria e la presa in carico integrata delle non autosufficienze, per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e i minori». La prima fase di questo cammino di condivisione, quindi, si svilupperà con la costituzione del Laboratorio di Discussione, in programma nelle giornate del 22 e del 29 luglio 2020, alle quali potranno partecipare cittadini, rappresentanti del terzo settore, amministratori ed imprese della provincia di Foggia. Si tratta di due importanti momenti laboratoriali che puntano a creare un unico team comunitario e operativo, in cui ciascuno assume un ruolo attivo, durante tutto lo svolgimento del processo partecipato. I laboratori saranno condotti dall’architetto Fedele Congedo, relational designer, esperto di progettazione partecipativa e di processi decisionali inclusivi.

