Cinema, Zaia: “Ennio Doris grande imprenditore e grande veneto”

(Adnkronos) – È stato proiettato alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nel contesto del Venice Production Bridge, il mercato cinematografico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, il film ‘Ennio Doris, c’è anche domani’: “La storia di un grande imprenditore, di un grande veneto”, ha dichiarato il presidente del Veneto Luca Zaia presente alla proiezione del film. “L'ho conosciuto, ho avuto questa fortuna – racconta Zaia – Ha avuto sempre dei mantra molto chiari, ovvero la positività, la determinazione, la forza di volontà e l'umanità. Ennio ha saputo trasmettere queste caratteristiche a tutto il suo team e alla famiglia. Valori ancora oggi quanto mai attuali". "Nel nostro tempo – continua il governatore – quando la narrazione è quella di dire ai ragazzi che l'unica soluzione è quella di fare le valigie e andare via dall'Italia, portare un esempio virtuoso come quello della storia di Ennio Doris fa riflettere moltissimo sul fatto che i sogni si possono realizzare, ma dietro ad ogni sogno ci sono enormi di sacrifici”. Il film diretto da Giacomo Campiotti narra la storia di un uomo di umili origini che ha saputo raggiungere successi internazionali: “È apprezzabile che sia stata fatta una ricostruzione che ha mantenuto l'identità, la presenza del Veneto, non solo nella lingua ma anche nei paesaggi – osserva Zaia – I miei complimenti alla famiglia Doris innanzitutto per questa scelta filologica assolutamente corrispondente alla realtà. La storia è quella di ‘uno di noi’ che è diventato un grande finanziere, ma che ha saputo portare quei valori del Veneto che sono l'umanità e la solidarietà, anche nella finanza. Basti pensare a quello che accadde con il crollo di Lehman Brothers quando 11 mila clienti di Mediolanum persero 120 milioni di euro. Grazie a un'idea di Ennio quei 120 milioni furono poi erogati dalle casse personali della famiglia Doris e della famiglia Berlusconi”, conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024