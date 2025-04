Cinema, Sesti (Pfi): “Se il cantiere diventa un set, Premio Film Impresa accende i riflettori”

(Adnkronos) – “Abbiamo aperto questa terza edizione con un piccolo momento di incandescenza perché, Luca Zingaretti, uno degli attori più conosciuti per il suo successo nella serialità, nel cinema, ha fatto un film d'impresa che parla addirittura dei cantieri, del mondo delle costruzioni, e questa è proprio la cosa che abbiamo sempre sognato potesse accadere: la forza del Premio Film Impresa è quella di essere un enzima che mette insieme delle cose che tradizionalmente non stanno necessariamente insieme, in questo caso il mondo del lavoro, dei cantieri che diventa un set". Lo ha detto Mario Sesti, direttore artistico Premio Film Impresa, in occasione del Premio Film Impresa, presso la Casa del Cinema di Roma, giunto alla terza edizione, iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, divenuto ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento. “Il numero dei film di quest'anno che ci sono arrivati, la qualità che è cresciuta, il fatto che apriamo addirittura con due inediti, sono elementi che ci dicono che da una parte il premio è entrato nell'avanguardia di quelle imprese che hanno una sensibilità particolare, che hanno capito quanto sia importante raccontarsi con le immagini e i suoni, cioè col linguaggio audiovisivo; dall'altra che il peso specifico di questa iniziativa ha raggiunto un contenuto che può solo crescere", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025