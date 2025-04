Cinema, Letta (Pfi): “Futuro, Innovazione e Ia al centro di Premio Film Impresa 2025”

(Adnkronos) – “Quest'anno abbiamo deciso di intitolare la terza edizione di Premio Film Impresa con queste tre parole, Futuro, Innovazione e Intelligenza Artificiale, che ogni giorno fanno parte della nostra quotidianità e del nostro futuro. Una terza edizione ricca di tantissimi film e di altissima qualità che si disputeranno, nella due giorni di proiezioni, i premi finali nelle tre categorie – area narrativa, area documentaria e area innovation image and sound; poi la giuria, quest'anno presieduta da Caterina Caselli, decreterà i vincitori nelle varie categorie. Abbiamo anche quest'anno dei premi speciali molto importanti che sono a Luca Zingaretti per il cortometraggio da lui scritto e diretto e prodotto da Indigo Film che si chiama Noi che veniamo da lontano, realizzato per la filiera delle costruzioni, il premio speciale Ermano Olmi per Matteo Garrone, il premio speciale per il Made in Italy a Paolo Sorrentino, e un premio finale di Unindustria per Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild". Così Giampaolo Letta, presidente del Premio Film Impresa, durante la giornata d’esordio della terza edizione del Premio Film Impresa presso la Casa del Cinema di Roma. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025