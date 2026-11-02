Cinema in lutto, è morta Erminia Manfredi: la moglie di Nino aveva 94 anni

(Adnkronos) – E’ morta, a 94 anni, Erminia Manfredi. A darne notizia il figlio, Luca Manfredi, su Facebook. “Ciao grande ‘Minia’, moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore”, ha scritto l’attore postando una foto del primo piano della madre. La vedova di Nino Manfredi era nata il 4 novembre 1931, avrebbe compiuto 95 anni fra due giorni.

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Pubblicato il 2 Novembre 2026