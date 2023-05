Cinema, è morto il regista Alessandro D’Alatri: aveva 68 anni

(Adnkronos) – E' morto nella notte il regista Alessandro D'Alatri. Aveva 68 anni. Lo riporta sui social il giornalista specializzato Sergio Fabi. "Venuto a mancare un grande professionista Alessandro D'Alatri", scrive il cronista. Le cause della morte del regista e sceneggiatore romano, che ha diretto tra gli altri 'Il commissario Ricciardi' e 'Un professore', non sono ancora note. Tra i primi commenti quello dell'attore Paolo Ruffini: "Una persona stupenda", ricorda. Molti i volti noti dello spettacolo che si accodano al ricordo del regista romano. "Non ci posso credere", scrive Paola Minaccioni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2023