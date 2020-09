Cinema, documentari, jazz e mostre nella settimana di Parcocittà

Proseguono gli eventi estivi di Summer Park 2020, la rassegna di eventi estivi promossi da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia e con il sostegno degli sponsor Rosso Gargano e Lobozzo Gelati.

L’8 settembre torna il cinema all’aperto a Parcocittà. Alle ore 21 verrà proiettata la pellicola “Favolacce”. Nella periferia di Roma, vive una piccola comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera apparentemente normale. Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei padri, la passività delle madri e la disperazione dei figli. Il film fa parte del progetto “D’Autore D’Estate” di Apulia Film Commission e rientra nella rassegna cinematografica organizzata a Parcocittà con Laltrocinema Cicolella, Sale di Città, Cinema Felix e Lettere Meridiane.

Il 9 e 10 settembre, a partire dalle ore 20.30, doppio appuntamento con “Una città si racconta”- Sulla Strada di Emmaus, il docu-film che racconta la storia della comunità punto di riferimento per persone e famiglie in difficoltà da oltre 40 anni. Realizzato da Luciano Toriello, il documentario, strutturato in quattro episodi, parte dal lontano 1978, anno di fondazione della comunità, per arrivare sino ad oggi.

Spazio poi alla buona musica. Prospettive Sonore torna a Parcocittà con un concerto in programma l’11 settembre dalle ore 20.30: ad esibirsi Roberto Ottaviano (sax), Giorgio Vendola (contrabbasso), Fabio Accardi (batteria).

Sempre l’11 settembre, ci sarà un bel momento all’insegna dell’educazione e della crescita dei ragazzi disabili visivi, frutto della collaborazione tra la cooperativa Louise Braille, l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Foggia e l’Istituto per la Ricerca e la Formazione e Riabilitazione Foggia. Dalle ore 10 alle ore 13, a Parcocittà alcuni operatori specializzati faranno vivere ai bambini disabili visivi l’esperienza della stimolazione neuromuscolare mediante alcuni giri su moto elettriche. “In quanto Centro Polivalente aperto ai bisogni di tutta la cittadinanza crediamo fortemente nel potere dell’inclusione e nella valorizzazione delle diversità quale valore aggiunto e fonte di crescita collettiva. Proprio in quest’ottica Parcocittà ha il piacere di mettere a disposizione i propri spazi e attivare collaborazioni con realtà importanti quali la Coop. Louis Brille, La Coop Millennium 2000, la Coop. Anteo, l’associazione IFun oltre alla realizzazione di eventi ed attività dedicate al mondo della Disabilità ed ai suoi bisogni – afferma Simona Padalino del coordinamento Parcocittà -. Valorizzare la diversità per nutrirci della bellezza dell’essere umano nelle sue molteplici forme e annullare le differenze che creano disuguaglianze: è questa una delle mission di Parcocittà. Venerdì 11 settembre avremo il piacere di ospitare un momento di grande intensità per i giovani partecipanti grazie alla Cooperativa Louis Brille, punto di riferimento importante per questa città”.

Infine, sabato 12 settembre alle ore 18, inaugurazione della mostra “Colori di Speranza”, personale di pittura di Anna Delle Noci. Presenta: Maria Teresa Infante, poetessa e scrittrice. Ospiti: Nicola Gatta, Presidente Provincia Foggia; Giuseppe D’Urso, Presidente Teatro Pubblico Pugliese; Gina Morelli del gruppo teatrale “Le Maschere”. La mostra sarà visitabile fino al 18 settembre dalle ore 10 alle ore 12, e dalle ore 18 alle ore 20.30.

