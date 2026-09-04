Cinema, Brugnoni (MiC): “Politiche di sostegno pubblico al settore in trasformazione”

(Adnkronos) – “Le politiche di sostegno pubblico al settore audiovisivo sono in una fase di transizione molto importante. Abbiamo avuto una riforma, a inizio anno, che non solo ha rivisto l'importo delle risorse stanziate ma ha rivoluzionato gli strumenti, con il tax credit che da strumento illimitato è passato ad essere uno strumento con un limite di risorse. Questo ci ha portato a rivedere fortemente le regole e a efficientare la macchina amministrativa, con i risultati che presentiamo qui oggi”. Così Giorgio Carlo Brugnoni, Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, intervenendo nel corso del panel “Finanziare il futuro del Cinema e dell’Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore”, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi a Venezia, presso l’Italian Pavilion, in occasione della 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. “Allo stesso tempo, per cogliere le sfide del settore a livello europeo e internazionale, oltre che nazionale, è importante la complementarietà di risorse, pubbliche e private, indirizzate a sostenere un settore culturale di eccellenza e fondamentale per il nostro Paese,- aggiunge – che ha un impatto importante a livello occupazionale e sul prodotto interno lordo. Tutto questo in associazione, naturalmente, con le risorse europee e internazionali". “Quello di oggi è stato un momento di confronto fondamentale con il settore finanziario, un confronto che andrà avanti nel corso dell'anno al fine di mettere insieme degli strumenti che siano davvero in grado di accompagnare le imprese nella loro crescita e nel posizionamento sul mercato”.

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Pubblicato il 4 Settembre 2026