Cina, Xi promette: “Paese sarà riunificato con Taiwan”

La Cina sarà sicuramente riunificata a Taiwan. E' quanto ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo messaggio per il Capodanno 2024, aggiungendo che "tutti i cinesi su entrambe le sponde dello Stretto dovrebbero essere legati da un obiettivo comune e condividere la gloria del rinnovamento della nazione cinese". La Cina aumenterà le riforme e l'apertura a tutti i livelli e rafforzerà ulteriormente la fiducia delle persone nello sviluppo. Il Paese promuoverà inoltre – ha aggiunto Xi – un vivace sviluppo dell'economia e raddoppierà gli sforzi per promuovere l’istruzione, far avanzare la scienza e la tecnologia e coltivare i talenti. Il presidente cinese ha promesso sostegno continuo anche a Hong Kong e a Macao per garantire la loro prosperità e stabilità a lungo termine. Sul piano economico, "grazie ad anni di impegno, lo sviluppo cinese guidato dall'innovazione è pieno di energia. Ovunque in Cina, nuove vette vengono scalate con tenace determinazione e nuove creazioni e innovazioni stanno emergendo ogni giorno", ha poi osservato Xi, citando come esempi il grande aereo di linea passeggeri C919, la grande nave da crociera costruita in Cina, le astronavi Shenzhou e il sommergibile Fendouzhe per acque profonde. Nel frattempo, i prodotti progettati e realizzati in Cina, soprattutto marchi di tendenza, sono molto apprezzati dai consumatori, ha affermato Xi. "Gli ultimi modelli di telefoni cellulari di fabbricazione cinese sono un successo immediato sul mercato. I nuovi veicoli energetici, le batterie al litio e i prodotti fotovoltaici sono una nuova testimonianza dell'abilità manifatturiera della Cina". Pur perseguendo il suo sviluppo, la Cina ha anche abbracciato il mondo e ha adempiuto alle proprie responsabilità come grande Paese. Xi ha sottolineato che la pace e lo sviluppo rimangono la tendenza di fondo, non importa come il panorama globale può evolversi e solo la cooperazione per il reciproco vantaggio può dare risultati. Nel 2023, la Cina ha tenuto il vertice Cina-Asia centrale e il terzo forum sulla via della seta per la cooperazione internazionale e ha ospitato leader di tutto il mondo in numerosi eventi diplomatici, ha osservato Xi. "Ho anche visitato numerosi paesi, partecipato a conferenze internazionali e incontrato molti amici, vecchi e nuovi. Ho condiviso la visione della Cina e rafforzato le intese comuni con loro", ha aggiunto Xi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Dicembre 2023