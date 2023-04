Cina, Xi Jinping: “Forze armate si preparino a combattimenti reali”

(Adnkronos) – Le forze armate cinesi devono ''aumentare il loro l'addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, citato dall'emittente televisiva Cctv dopo aver ispezionato la marina del Comando del teatro meridionale dell'esercito cinese. Come riporta l'agenzia di stampa Xinhua, Xi ha sottolineato che le forze armate cinesi devono continuare l'addestramento per essere pronte al combattimento e migliorare la loro modernizzazione su tutti i fronti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2023