(Adnkronos) – 22 Novembre 2026_ L’Italia ha tenuto una conferenza stampa di promozione del turismo costiero a Sanya, nella provincia di Hainan, Cina, focalizzandosi sulle sue tre principali regioni costiere meridionali: Sardegna, Sicilia e Calabria. L’evento mirava a presentare le risorse turistiche balneari e le esperienze culturali italiane all’industria turistica e ai media cinesi, con l’obiettivo di rafforzare gli scambi culturali e turistici tra i due Paesi. La città di Sanya, l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo (意大利国家旅游发展局) e il Centro Cinese per gli Scambi Culturali Internazionali (中国国际文化交流中心) hanno siglato un accordo di cooperazione strategica, stabilendo una partnership a lungo termine che vede l’Agenzia Italiana come partner per la promozione turistica di Sanya. Cristiano Varotti, Direttore per l’Asia-Pacifico dell’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, ha illustrato le ricchezze di Sardegna, Sicilia e Calabria, evidenziando le risorse balneari, la storia, la cultura, la gastronomia e lo stile di vita locale per i viaggiatori cinesi. Lo riporta il sito di notizie jingjiribao.cn. La scelta di Sanya per l’evento è strategica, data la sua vasta e crescente base di turisti di qualità e le politiche di esenzione dal visto per Hainan, facilitando i viaggi per i visitatori internazionali, inclusi quelli italiani, e offrendo nuove opportunità di collaborazione nel turismo costiero.

Fonte: http://jingjiribao.cn

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Pubblicato il 23 Novembre 2026