Cimitero comunale, saranno costruite nuove cappelle

Il Comune di Orsara di Puglia ha approvato il regolamento per la concessione degli spazi cimiteriali e, allo stesso tempo, ha pubblicato l’avviso per la concessione di 16 suoli cimiteriali sui quali saranno costruite nuove cappelle.“Si tratta di una misura importante, attesa da molto tempo”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce. “In questo modo, infatti, stiamo provvedendo a mettere in atto un vero e proprio piano di miglioramento e ampliamento dei servizi legati all’utilizzo e alle funzioni del Cimitero comunale San Salvatore”.Il Cimitero comunale necessitava da tempo di un nuovo piano di ampliamento e di un regolamento per la concessione di aree, spazi e cappelle private.Gli interventi previsti nel bando dovranno essere conclusi nei tempi e nei modi previsti, così da dotare l’area delle nuove strutture previste da progetto nell’avviso pubblico di gara. I suoli saranno assegnati in concessione per una durata di 99 anni.Dopo aver approvato, nel 2021, sia il regolamento di polizia mortuaria sia il Piano di Lottizzazione del Cimitero comunale, sono stati determinati anche i prezzi delle concessioni e definiti i criteri per le stesse.“Abbiamo posto le basi per risolvere, e per lungo tempo, tutta una serie di questioni che necessitavano di essere regolamentate e per cui bisognava attuare una trasparente e precisa pianificazione, nell’interesse di tutta la collettività”, ha concluso Tommaso Lecce.

