Cigarini: “Cinecittà World entra in stagione ‘clou’, opportunità di lavoro per diversi profili professionali”

(Adnkronos) – Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv di Roma, con l'arrivo della primavera e del mese di aprile entra fase 'clou', con l'aumento delle giornate di apertura. E nell'uovo della Pasqua 'offre' anche tante opportunità di lavoro, come spiega ad Adnkronos/Labitalia, Stefano Cigarini, ad di Cinecittà World. "La primavera, l’estate e l’autunno sono la parte più importante della stagione di Cinecittà World. Complessivamente -sottolinea- abbiamo un organico composto da 80 persone fisse e circa 300 dipendenti stagionali (da febbraio a gennaio, 11 mesi). Cerchiamo figure per tutte le aree operative del Parco: addetti alle 40 attrazioni presenti nel Parco, anche alla prima esperienza lavorativa". E non solo. "Si ricercano poi -aggiunge- addetti alla ristorazione per i 5 ristoranti e 12 punti food del Parco: cuochi, banchisti, camerieri e cassieri. Sono aperte le posizioni per addetti ai negozi e per figure tecniche come i manutentori meccanici. Cerchiamo anche un manutentore elettronico e un elettricista. Inoltre, sono aperte le posizioni per l’estate, in vista della prossima apertura di Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World, si ricercano bagnini". Opportunità di lavoro in un mese, quello di aprile, ricco di eventi e attività per tutta la famiglia al Parco. Dal 30 marzo arriva una maxi novità, un’area del divertimento senza limiti per i più piccoli, ecco il Mese dei Gonfiabili: la Piazza delle Fontane sarà invasa da un colorato Villaggio di Gonfiabili e fino al 1° maggio i bambini di tutte le età potranno immergersi in un mondo dove saltare, correre e divertirsi su 15 maxi giochi gonfiabili, tra morbidi castelli, navi e biliardini giganti che andranno a sommarsi alle 40 attrazioni del Parco. E a Cinecittà i pranzi di Pasqua e pasquetta saranno un’occasione per trascorrere due giorni di divertimento tra attrazioni, spettacoli e i set cinematografici che hanno fatto la storia del cinema, ma non solo. Grazie al nuovo biglietto 3 parchi sarà possibile raddoppiare il divertimento e immergersi nella storia con un’incursione a Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma, completamente immerso nella natura, dove vivere una giornata da Antico Romano con pranzi a tema, spettacoli dei gladiatori, show dei rapaci e divertenti sfide con l’arciere fino all’ultima freccia. Sabato 6 aprile al parco divertimenti del cinema e della tv di Roma si terranno i casting ufficiali dei canali televisivi DeAKids e DeAJunior, dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. A seguire si terrà l’anteprima assoluta delle prime due puntate della sitcom Crazy Baby Playground, dedicata all’età prescolare, in onda su DeAJunior (canale 623 di Sky) dall’8 aprile. Nel palinsesto eventi di aprile tante le manifestazioni per tutti i gusti: Meet & Greet di Artem, il protagonista di Mare Fuori (Pinuccio) e Pechino Express che il 7 aprile incontrerà i fan per una foto ricordo. A Cinecittà World ritorna protagonista anche lo sport con il campionato europeo di pugilato dei pesi massimi leggeri, la serata evento organizzata dalla BBT il 19 al Palastudio. Il 20 sarà la volta di uno dei più importanti eventi dedicati alla Muay Thai: il Fighting Spirit World Series, organizzato dal l Team Colonnese Promotion e Gianluca Colonnese, vedrà salire sul ring del Palastudio i più famosi fighter nazionali ed internazionali. E ancora, i contest di danza internazionali: il 27 e 28 aprile Rome Dance Competition, l’appuntamento di danza a 360° con i direttori artistici Andrè De la Roche, Ilir Shaqiri, Piero Zinna e giurati del calibro di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Anbeta. In occasione della giornata mondiale della danza il 28 si terrà anche l’evento I Love Dance, l'evento che unisce il mondo dei social alla danza. E per tutto il mese il parco ospiterà produzioni televisive e cinematografiche, come Din Don 8 e 9, fortunata serie di film su italia 1 con protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, nonché 20 film-maker provenienti da tutto il mondo, per la rassegna Cinemadamare, che gireranno i loro corti e video a Cinecittà World. "La stagione 2024 di Cinecittà World -spiega ancora Cigarini- sta entrando nel vivo con 40 attrazioni, 7 aree a tema, 6 spettacoli live tutti i giorni e andrà avanti fino al 6 gennaio 2025. Ha preso il via anche la nuova stagione di Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma dove, a partire dal 1’ maggio, si potrà anche pernottare nel Villaggio dei legionari. Dall’estate il parco tematico aprirà con orario continuativo 11am – 9am con la grande novità 2024 'Roma On Fire', lo spettacolare live show serale realizzato nella maestosa cornice del set del kolossal Ben Hur, in scena dal 1° giugno e per tutta l’estate. Roma on Fire è solo il primo pezzo di un grande progetto di sviluppo che vedrà il parco crescere negli anni", sottolinea il manager. "Il 1° giugno -conclude- sarà anche la volta di Aqua World, il nuovo parco acquatico di Cinecittà World, che avrà un’entrata indipendente e un biglietto dedicato, per chi ha voglia di sole tra spiagge di sabbia e Cinepiscina, o di lasciarsi trasportare dal fiume lento Paradiso, alternando il relax alle emozioni offerte dai grandi scivoli Vortex e Boomerang. Le stagioni tematiche sono l’estate, l’autunno con il back to school e il mese di Halloween e Natale dal 2 novembre fino al 6 gennaio". —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2024