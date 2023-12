Ciclone con neve e pioggia in arrivo, le previsioni meteo di oggi

(Adnkronos) – Da un timido rialzo delle temperature al ciclone con freddo artico, piogge e nevicate sull'Italia. Questo il quadro meteo delineato per oggi e domani dagli esperti, che parlano di "tempo destinato a cambiare repentinamente" nei prossimi giorni. A partire da metà settimana, infatti, le condizioni climatiche muteranno a causa di un fronte freddo dalla Scandinavia, portando il gelo sulla Penisola e – con lui – precipitazioni, venti e neve anche a quote relativamente basse. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che già a partire dalla giornata odierna e fino a martedì 12 il maltempo lascerà spazio a una maggiore stabilità atmosferica, anche se non mancheranno locali piovaschi sul versante tirrenico, specie sull'alta Toscana, dovuti ai venti di Libeccio. Altrove ci saranno ampi spazi soleggiati, con il rischio però del ritorno di foschie o nebbie di notte e al primo mattino, specie sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. Attenzione però, da metà settimana cambia tutto: a partire da mercoledì 13 dicembre (Santa Lucia) da una vasta depressione attualmente presente sulla Scandinavia si staccherà un fronte freddo alimentato da correnti d'aria di origine artica che, dopo aver attraversato tutta l’Europa centro orientale, farà il suo ingresso sull'Italia dalla porta della Bora. Già dal pomeriggio di mercoledì ci aspettiamo raffiche intense di Maestrale sulla Sardegna e le prime precipitazioni sulla Lombardia e sulle regioni del Nordest, nevose solo a quote di medio e alta montagna. Successivamente, le fredde correnti andranno ad alimentare un ciclone che farà sentire i suoi effetti per il resto della settimana con precipitazioni localmente anche molto intense sulle regioni del Centro Sud. Visto l'atteso calo dei valori termici, la neve arriverà a cadere anche a quote relativamente basse su Abruzzo e nelle zone interne di Lazio, Molise, Puglia e Basilicata. Lunedì 11. Al nord: nebbie, cielo coperto in pianura e soleggiato sui monti. Al centro: cielo molto nuvoloso o localmente coperto. Al sud: nubi irregolari. Martedì 12. Al nord: alternanza tra nubi e schiarite. Nebbie in pianura. Al centro: molto nuvoloso, piogge sulla Toscana. Al sud: isolati rovesci sulla Calabria. Mercoledì 13. Al nord: piogge su Lombardia e Nordest, migliora presto. Al centro: piogge su Toscana, Umbria e Lazio interno. Al sud: in prevalenza asciutto. Tendenza: maltempo verso il Sud, calo termico, poi avanza un grande anticiclone da ovest. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Dicembre 2023