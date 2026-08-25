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Ciclista travolto dalla piena di un torrente nel Biellese: ricerche in corso

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(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un ciclista travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo, in provincia di Biella. L’uomo stava attraversando il guado intorno alle 5.30 quando è stato trascinato via da una piena improvvisa proprio mentre gli operatori della protezione civile stavano chiudendo il tratto. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cossato, anche con il sorvolo di droni e di un elicottero. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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