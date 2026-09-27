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Ciclismo, McNulty vince i Mondiali e regala l’oro agli Stati Uniti

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Brandon McNulty ha vinto i Mondiali di ciclismo e regalato l'oro agli Stati Uniti. Oggi, domenica 27 settembre, il ciclista americano ha conquistato la prova in linea uomini tagliando per primo il traguardo a Montreal, dopo 273,7 chilometri di percorso conclusi dopo una fuga partita dal km 32. Alle sue spalle l'australiano Michael Matthews si prende il secondo posto battendo in volata l'olandese Mathieu Van der Poel, che si prende il bronzo. Nono l'azzurro Giulio Ciccone.  McNulty succede così allo sloveno Tadej Pogacar, campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno ma assente in Canada a causa dell'infortunio rimediato alla Vuelta in seguito a una caduta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Settembre 2026

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