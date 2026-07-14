Ciciliano: “Canadair al Gino Lisa? Da Ciampino soltanto 15 minuti in più”

“I presidenti delle Le regioni ovviamente hanno l’esigenza di tutelare i propri territori come è giusto. Queste azioni si fanno attraverso le flotte regionali, la flotta di Stato è a disposizione di tutte quante le regioni secondo dei criteri che vengono condivisi con i territori e con le regioni e con le forze dello Stato che devono tenere conto di alcuni parametri”. Così il capo del dipartimento di protezione civile, Fabio Ciciliano, a margine della presentazione di Cap Rischio – Strategie di protezione civile per i territori 21-27, a Roma. Il parametro “della raggiungibilità è solo uno degli aspetti, c’è la suscettibilità agli incendi, c’è la prossimità alle zone di manutenzione, sono situazioni particolarmente complesse. Nel caso specifico del Gino Lisa, a Foggia, e quindi la Regione Puglia, i tempi di volo da Ciampino – spiega – si riducono in una decina di minuti, in un quarto d’ora. In una logica di gestione di governance ordinaria non si sposta tantissimo”. E poi particolarmente “quando gli incendi possono diventare importanti come nel caso del Piemonte” i Canadair sono stati “riposizionati alcuni Canadair a Genova perché lì c’è l’acqua del mare quindi arrivano già carichi e da questo punto di vista riescono ad essere immediatamente efficaci”. Ciciliano ricorda, inoltre, che la gestione dell’antincendio boschivo “è competenza esclusiva delle regioni. Il dipartimento della protezione civile concorre con la flotta di stato con Canadair, gli elicotteri delle forze statuali che si muovono a supporto delle regioni in caso di necessità”. Per quanto riguarda la gestione della flotta di Stato “è complicata perché gli aerei e gli elicotteri sembrano che non bastino mai, in realtà c’è una attentissima attività di valutazione che viene fatta con le sale operative regionali, con i direttori per le operazioni di spegnimento e con il centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile, tutti insieme cercano di lavorare per il bene comune delle comunità dei territori”.



Pubblicato il 14 Luglio 2026