Cicalone, lo youtuber aggredito in metro a Roma: “Infami veri”

(Adnkronos) – "Infami veri da dietro in 10". Questa la didascalia che accompagna una storia su Instagram di Simone Ruzzi detto 'Cicalone', l'ex pugile e ora youtuber che denuncia episodi di criminalità a Roma: nella foto è ritratto sdraiato nel retro di un'ambulanza con evidenti escoriazioni sul sopracciglio, sullo zigomo e alla bocca. Cicalone infatti sarebbe stato vittima di un'aggressione: il tutto sarebbe avvenuto alle 18:44 alla fermata della metro A Ottaviano della Capitale, quando Cicalone sarebbe stato colpito alle spalle da almeno 5 persone. Dopo aver picchiato lo youtuber, il gruppo avrebbe ferito anche una guardia giurata. Gli aggressori sono poi scappati in direzione viale Giulio Cesare. Sull'aggressione indagano gli agenti del commissariato Borgo.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2025