Cia Capitanata, un nuovo corso per i patentini fitosanitari

Pieno successo per il corso, organizzato da CIA Capitanata in collaborazione con SMILE Puglia, utile al rinnovo dei patentini fitosanitari. “Vi hanno partecipato trenta imprese agricole di Torremaggiore, San Severo, Foggia e Manfredonia”, ha spiegato Michele Ferrandino, presidente provinciale di CIA Capitanata. “Per rispettare le regole anti-Covid, le lezioni si sono tenute in modalità FAD (Formazione a distanza), con i corsisti che hanno seguito e interagito online su piattaforma digitale”, ha aggiunto Ferrandino. “Le imprese agricole sono pronte a innovarsi attraverso la digitalizzazione”, ha dichiarato Nicola Cantatore, direttore provinciale CIA Capitanata. “Occorre però rafforzare la connettività digitale dei territori, attraverso la fibra e la banda larga, in modo che siano superate le attuali difficoltà soprattutto nei territori interni e nelle zone montane”.

Per CIA Agricoltori Italiani della Puglia e, dunque, per tutte le sue declinazioni territoriali nelle diverse province, la formazione e l’innovazione sono due degli assi portanti del comparto primario.

Le iniziative in tal senso sono periodiche e distribuite lungo tutto l’arco dell’anno. Nemmeno la pandemia ha fermato lezioni e corsi. “Stiamo già raccogliendo le adesioni per i prossimi corsi”, ha confermato Cantatore. “Uno sarà dedicato agli agricoltori che hanno necessità di rinnovare il patentino, mentre l’altro riguarderà gli imprenditori agricoli che hanno necessità del primo rilascio. La sede provinciale e tutte le sedi territoriali sono a disposizione per quanti vogliano informarsi e iscriversi”.

Condividi sui Social!