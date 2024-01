Cia Capitanata: “Il Granaio Italia che fine ha fatto?”

“Prezzo delle olive a 160 euro al quintale: forse lo rivedremo ancora fra 10 anni. Molti olivicoltori hanno cercato di attutire il danno che ha fatto sull’uva da vino la peronospora con queste entrate. Sarebbe sciocco dire che dopo anni di magra la campagna dell’olio sia andata male”. È l’unica stella che brilla su un orizzonte agricolo sempre più cupo, risultato dovuto “più al buon dio che alla buona politica”, dice Nicola Cantatore, direttore della Cia Foggia. A fronte dei dati diffusi dalla Cia Puglia sulla mortalità delle aziende agricole rispetto allo scorso anno (ne mancano all’appello 2.233, una contrazione del 2,9%) e la diminuzione dei lavoratori del settore, il suo commento parte da alcune attese. “Il cosiddetto ‘Granaio Italia’, il registro per le nostre produzioni, lo attendiamo ancora. Ne avevano parlato i sottosegretari venuti a fare campagna elettorale a Foggia a novembre scorso. Dobbiamo sapere quanti quintali vengono prodotti in Italia, poi avremo di certo bisogno del grano estero ma va evitato il dumping e di affamare i nostri agricoltori”. Altro settore strategico per la piana del Tavoliere, quello del pomodoro: “I frutti sono stati soddisfacenti, ma manca completamente un discorso di programmazione. Venivamo da anni in cui i prezzi per noi non sono stati remunerativi, dunque molti agricoltori hanno diminuito la quantità di terreno riservata al pomodoro. I trasformatori, con cui non è semplice interloquire, si sono trovati l’estate scorsa con meno prodotto rispetto alle aspettative. Alla fine abbiamo strappato un prezzo non male per non chiudere in perdita. Ma servono i contratti di filiera perché da monte a valle siano tutti garantiti”.

Diminuiscono i lavoratori del settore. Foggia è in controtendenza rispetto al resto della Puglia perché sono aumentati da 30.442 a 32.705 unità. “Il giovane non va più nei campi perché non ha la garanzia rispetto al lavoro profuso. Resta un lavoro duro, con tutta la meccanizzazione, e sta venendo meno anche il fatto di ereditare il lavoro dai genitori. Foggia è in controtendenza rispetto al resto della Puglia per il tipo di attività che richiede molta manodopera e poca meccanizzazione”.

Sta lavorando su vari fronti la Cia di Capitanata in questo periodo, quello dei danni causati da lupi e cinghiali, i rifiuti sversati nelle campagne per cui, di recente, è stata risolta una questione con il Comune di Cerignola: “Montagne di rifiuti che non dovevamo rimuovere noi, a nostre spese, in quanto non prodotte da noi”, e quello della sicurezza delle campagne oggetto di danni è furti. “Non abbiamo i consorzi di guardie campestri – dice Cantatore- che invece esistono in altre regioni. La colpa di queste carenze è anche un po’ nostra, che siamo scesi sempre meno in piazza perché presi a inseguire i costi di produzione”.

Il direttore della Cia vorrebbe anche che i parlamentari del territorio “si sedessero con umiltà intorno a un tavolo, con gli agricoltori e le associazioni locali, per discutere della legge 199 di contrasto al caporalato di cui mancano i decreti attuativi. Capire quali sono le criticità forse fa meno effetto del parlare della piaga del caporalato e dei ghetti, ma la legge andrebbe resa più efficace. concepita in modo da non criminalizzare l’intero settore”.

Di aziende che si perdono e di altri che si creano, “più grandi, più specializzate, più capaci di mantenere competitività e reddito” parla Angelo Miano, presidente della Cia Capitanata. “Il vero problema della nostra agricoltura qui oggi, dove abbiamo 150mila di ettari irrigui, 350 mila in pianura, 200mila in collina e altri non coltivabili, è la professionalità specializzata che manca, in grado di usare il computer di un trattore, per esempio”. Parla anche di “scuole professionali specifiche e di rami universitari che si occupino dell’applicazione elettronica in agricoltura”.

“Abbiamo stranieri che lavorano nei campi e che spesso non sono stabili, che mirano ad andare via, che non riescono a frequentare alcuni corsi di questo tipo che la nostra organizzazione prevede. Sarà presentato alla fine di gennaio, alla fiera di Verona, un trattore che raccoglie verdure e coltiva senza la zappa. Bisogna aggiornarsi sul futuro – esorta Miano- e non si risolve andando fuori ma sfruttando al meglio il tanto che abbiamo qui”.

Dal punto di vista delle zone della Capitanata, Angelo Miano evidenzia una difficoltà che dai Monti Dauni è stata comunicata a più riprese nei mesi scorsi: “Data la bassa produttività di quei terreni, non tutti sono riusciti a seminare il grano. Serve che si sviluppi un’agricoltura ambientale, o in grado, per esempio sul Gargano, dove ci sono molti frutteti, di trasformare in loco il prodotto come stanno facendo con l’olio. Alcune aziende ci sono riuscite sviluppando un loro marketing. Purtroppo non abbiamo nessuno che ci spalleggi, l’Europa ci mette dei limiti, la Pac sta diventando insostenibile così com’è. Speriamo di poter cambiare la governance dell’Europa con le prossime elezioni. Noi possiamo solo sollecitare il mondo politico, cercheremo di portare avanti gente che ci rappresenti e che sull’agricoltura non abbia idee estremistiche”.

Paola Lucino



Pubblicato il 9 Gennaio 2024