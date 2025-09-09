Attualità

Choc a Roma, uomo gettato sui binari della metro tra l’indifferenza generale

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le urla, gli sputi sulla banchina. Due uomini iniziano a spintonarsi tra i pendolari in attesa del treno. Nessuno immagina cosa sarebbe successo di lì a pochi minuti quando uno dei due si è avventato sull'altro e lo ha buttato sui binari. Choc sui binari della metro Piramide. Ancora una scena di ordinario degrado nel cuore di Roma dove, alle 10 di questa mattina, a poche ore dalla riapertura della metropolitana dopo lo stop di due giorni per lavori, è andato in scena lo spettacolo più incivile.  L'uomo finito sui binari dopo un volo di un metro e mezzo, è stato 'graziato' dal convoglio ancora fermo. Non dalla gente sulla banchina, però, che nemmeno avrebbe provato a tendere una mano alla vittima, riuscita faticosamente a rialzarsi con le sue forze. Nello stesso piazzale Ostiense, dove proprio ieri mattina la metro era chiusa ma a porta San Paolo si ricordava il valore di uomini pronti a sacrificare la propria vita per difendere Roma dall'occupazione tedesca, oggi si è celebrata la triste indifferenza di quanti, con un uomo sui binari e potenzialmente ferito, hanno impugnato lo smartphone e scelto di delegare alla sorte la fine di chi sarebbe potuto morire alla sola ripartenza del treno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Roma, auto Polizia urta bimba: stava intervenendo per una rissa

24 minuti fa

Francia, oggi le dimissioni di Bayrou

46 minuti fa

Israele-Italia, Adani esplode sul 4-5: “E’ un pranzo al sacco nell’area di rigore!”

1 ora fa

Morto Stefano Benni, lo scrittore aveva 78 anni

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio