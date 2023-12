Chiuso il contenzioso per l’acquisizione al patrimonio comunale della sede di via Gramsci

Vittoria del Comune di Foggia nella datata controversia che vedeva l’Amministrazione contrapporsi alle richieste della ditta Later. Fin srl per acquisire al proprio patrimonio l’immobile di via Gramsci, sede di molti suoi uffici. La corte di Appello di Bari ha sposato integralmente la linea difensiva del Comune, avanzata nel ricorso contro una sentenza di primo grado che vedeva l’amministrazione soccombente. Premiata dunque la ferma posizione assunta dal Comune di Foggia in tutti in questi anni su una vicenda piuttosto complessa.

Nel 2015 al termine di un contratto di locazione finanziaria sull’immobile, al momento della stipula del contratto di compravendita, il Comune constatava che sullo stesso immobile gravavano alcune ipoteche. Per questo gli uffici rifiutavano il pagamento dell’ultima rata del leasing e la quota di riscatto, non perfezionando quindi l’acquisizione dello stabile. La controversia aperta, con richieste in prima istanza particolarmente onerose da parte della ditta Later Fin, riceveva in primo grado un pronunciamento contro cui il Comune di Foggia ha fatto valere le proprie ragioni in appello. Ieri notificata all’Ente dagli avvocati di parte la sentenza del Tribunale di Bari che riconosce nel merito le ragioni dell’Amministrazione, riconoscendo al Comune la proprietà dell’immobile di via Gramsci che può così entrare a pieno titolo nel suo patrimonio immobiliare. La Corte ha anche stabilito che nessuna somma è dovuta alla ditta Later Fin da parte del Comune. Trova così ragione anche la linea assunta contro qualsiasi ipotesi transattiva che avrebbe comportato degli esborsi di somme non giustificabili. Anzi, nella compensazione tra le somme dovute per l’ultima rata non pagata del leasing e la penale che la ditta deve versare all’Amministrazione, nelle casse del Comune entreranno poco meno di 3milioni e 8oo mila euro, oltre al pagamento delle spese sostenute dall’Ente per i due gradi di giudizio.

“Esprimiamo grade soddisfazione per il risultato conseguito – affermano gli assessori Giulio de Santis e Davide Emanuele, rispettivamente delegati all’Avvocatura e al Bilancio -. Questa sentenza pone fine a una annosa controversia che gravava sul Comune di Foggia e che avrebbe potuto avere, se confermato il primo grado di giudizio, pesanti conseguenze sia da un punto di vista economico che patrimoniale per l’Ente e, di conseguenza, la cittadinanza. Invece, grazie al lavoro e alla professionalità della nostra avvocatura e dei nostri servizi finanziari, la Corte di Appello ha accolto le nostre istanze e ha ristabilito la fondatezza delle nostre ragioni”

La vicenda

A marzo del 2021 il Tribunale di Foggia – Seconda Sezione civile, ha condannato il Comune di Foggia alla corresponsione in favore della Later. Fin s.r.l. dell’importo di circa 930mila euro, “alla rivalutazione monetaria e interessi di mora e a far data da gennaio 2015 e sino all’effettivo soddisfo, corresponsione dell’indennità di occupazione, nella misura di € 556.933,80, oltre IVA, per ogni semestre a decorrere dal 01.07.2015 sino all’effettivo rilascio, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora sino all’effettivo soddisfo”.

Con ordinanza del 20 luglio 2022 la Corte d’Appello di Bari ha proposto alle parti la seguente ipotesi conciliativa:

1) La società Later.Fin. trasferirà al Comune la proprietà degli immobili oggetto del contratto di leasing nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

2) Il comune di Foggia verserà alla società locatrice la somma di € 928.233,00 oltre Iva per il riscatto dell’immobile nonché la somma di € 928.245,00 oltre Iva a titolo di canoni di leasing non pagati ed infine la somma di € 556.933,80 per l’uso dell’immobile dal 1° gennaio 2015 fino al 30 giugno 2015;

3) Nulla dovrà pagare il comune di Foggia per il godimento dell’immobile dalla scadenza contrattuale del 30 giugno 2015, dovendosi compensare il credito relativo della società concedente con quello del comune di Foggia relativo alla penale prevista dall’articolo 10 del contratto di leasing, di € 5.594.674,00 oltre alla rivalutazione monetaria dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2015, nel caso di trasferimento dell’immobile gravato da iscrizioni ipotecarie”.

Il pregresso. Nel 2002, veniva stabilito che la Foggia Immobiliare s.r.l. (poi incorporata nella Later.Fin. s.r.l.) concedeva in locazione finanziaria al Comune di Foggia il complesso immobiliare in via Gramsci per la durata 12 anni e mezzo a decorrere dal 1° gennaio 2003 e scadenza al 30 giugno 2015.

Il Consiglio Comunale, con delibera di dicembre 2014, “esercitava il diritto di riscatto previsto dal contratto e di tanto veniva data comunicazione alla Later.fin s.r.l. La società, nel riscontrare la volontà del Comune di Foggia di esercitare il diritto di riscatto, rappresentava che lo stesso risultava essere inadempiente per il pagamento dell’ultimo canone (pari ad €.928.245,00 oltre IVA)”.Con atto di citazione di maggio 2016 il Comune richiedeva al Tribunale di Foggia, di accertare il diritto del Comune di Foggia di acquistare, ai sensi dell’art. 8 del Contratto, l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria del 15 novembre 2002. Di ieri la vittoria del Comune che chiude la controversia. (p.l.)



Pubblicato il 23 Dicembre 2023