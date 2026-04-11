Chiusa al traffico viale Europa per interventi di trazione delle alberature

A seguito degli eventi meteo eccezionali della prima settimana di aprile – piogge intense con saturazione idrica dei suoli e venti forti, oggetto di allerta ufficiale della Protezione Civile regionale – si è reso necessario chiudere al traffico veicolare viale Europa, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, anche nel tratto compreso tra viale Ofanto e via L. Cavotta, incluse le intersezioni con via G. Calvanese, via G. Fraticelli e via G. Postiglione.

Il maltempo aveva infatti provocato la caduta di un albero nel tratto interessato e il 5 aprile scorso era stata già disposta la chiusura al traffico veicolare dello stesso viale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fraticelli e via Michele Del Prete, per ragioni di sicurezza pubblica e privata. Per la stessa finalità, le alberature presenti lungo il viale vengono ora sottoposte, da parte del Servizio Ambiente, a prove strumentali di trazione per verificarne la stabilità prima della riapertura.

Si tratta di interventi necessari e non rinviabili: non è sufficiente la sola messa in sicurezza dopo l’emergenza, ma è indispensabile verificare la condizione di ogni singola pianta per prevenire ulteriori rischi e garantire l’incolumità dei cittadini.

La chiusura al traffico del nuovo tratto interessato è scattata ieri e resterà in vigore fino al completamento delle operazioni previste.



Pubblicato il 11 Aprile 2026