“Chiunque vinca porti al Paese una ventata di novità”: lo dice in questa intervista al Quotidiano il dottor Ivano Chierici, presidente reggente di Confindustria Foggia. Con lui parliamo di economia e campagna elettorale.

Presidente Chierici, che cosa chiedete al nuovo governo?

“La Confindustria è apartitica e comunque tende a fare il bene del Paese cercando di aiutare chi governa. Noi invochiamo che si riannodino discorsi traumaticamente interrotti, penso alla lotta contro il caro bollette, il caro materiali e soprattutto siamo a favore del super bonus in edilizia. Senza di esso tante aziende rischiano il tracollo. Bisogna ripartire e dare slancio ad un settore vitale e trainante come è l’ edilizia. Purtroppo sia il caro energia, che l’aumento esponenziale dei materiali stanno colpendo seriamente questo settore tanto centrale. Chiunque vinca le elezioni porti al Paese una sana ventata di novità”.

Infrastrutture?

“Sono di capitale importanza per le nostre aziende, vogliamo che anche al sud, per rendere possibile lo sviluppo, le infrastrutture siano dello stesso livello del nord. Oggi, duole riconoscerlo, siamo molto indietro e questo non ci favorisce, anzi ci penalizza e colpisce i nostri prodotti”.

Pnrr?

“E’ una grande opportunità e va messo assolutamente in pratica senza perdere tempo, deve andare avanti rispettando tempi e scadenze”.

Dalla politica che cosa volete?

“Fatti e non chiacchiere vuote. Poi è assolutamente necessaria la stabilità, scelte basate su atlantismo e visione europea dei problemi e delle strategie. Non possiamo allontanarci dall’ Europa. Mettiamo da parte i bei discorsi e pensiamo alla concretezza. In questo senso credo che sia importante e direi persino urgente seguire quella che era l’agenda Draghi. Draghi ha ottimamente lavorato, magari un solo rimprovero: la sua posizione sul super bonus in edilizia”.

Reddito di cittadinanza…

“L’istituto in sè non è cattivo, tuttavia bisogna ricalibrarlo con maggiori controlli per evitare che si attuino condotte predatorie”.

Lavoro?

“E’ una delle priorità, va messo al centro e rilanciato. Riteniamo che occorra con urgenza abbassarne il costo per le imprese mediante il cuneo fiscale. In questo modo ne guadagniamo noi, ma ne beneficia anche il lavoratore che mette più soldi in busta paga e questo permette maggior circolazione di danaro nella società. Poi siamo dell’idea che vanno rinnovati i bonus per le imprese che assumono dalla disoccupazione. Bisogna far ripartire e subito il volano dell’economia”.

Bruno Volpe

