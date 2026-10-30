Chiude Novaya Gazeta, era l’ultimo giornale d’opposizione in Russia – Notizie dall’Ucraina podcast

A raccontare la guerra in Ucraina anche ai russi, per quanto possibile attraverso le maglie della censura, è stata finora una testata storica dell’opposizione al Cremlino e a Vladimir Putin, Novaja Gazeta. Ora però, dopo anni di censura, perquisizioni e intimidazioni, che già ne avevano ridimensionato il raggio d’azione, la storica testata indipendente annuncia la cessazione delle attività dal 9 novembre. Si chiude una storia importante, non solo per il giornalismo ma anche per quello che resta dell’opinione pubblica in Russia. Fondata con il sostegno di Gorbaciov nel 1993, due anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica, ha avuto tra le sue firme Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006, e tra i direttori il Nobel per la Pace Dmitrij Muratov.

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026