Chiude la gelateria di Pupo ‘Gelato al cioccolato’ nell’Aretino

(Adnkronos) – Chiude la gelateria di Pupo 'Gelato al Cioccolato', aperta dieci anni fa a Ponticino nel Comune di Pergine Valdarno nell'Aretino. "Carissimi amici e clienti di 'Gelato al Cioccolato', purtroppo, siamo costretti ad annunciarvi la definitiva chiusura della nostra attività – si legge nel post su Facebook dei gestori -. Non è stata, credeteci, una decisione semplice ma, una serie di motivazioni e valutazioni personali e commerciali che sarebbe lungo elencarvi e spiegarvi, ci hanno alla fine convinto che questa era la strada da seguire. Ci auguriamo di avervi offerto in tutti questi anni, un servizio e un prodotto di qualità che ricorderete con amicizia e affetto. Noi, siatene certi, vi porteremo sempre nel cuore. Buona vita e buona fortuna a tutti". Decine i commenti sotto il post e tutti di dispiacere per la chiusura della gelateria che richiamava una clientela da tutto il Valdarno e dalla vicina Arezzo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Aprile 2025