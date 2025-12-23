Chirurgia robotica, primo intervento di protesi totale di ginocchio

Nuovo traguardo per l’innovazione tecnologica nella sanità pubblica foggiana. L’équipe della Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo ha eseguito con successo il primo intervento di impianto di protesi totale di ginocchio mediante chirurgia robotica.L’intervento è stato realizzato dal team diretto da Giuseppe Ricciardi, con il vice primario Armando Arminio e i chirurghi Raffaele Quitadamo, Giancarlo Giuliani e Costantino Stigliani. L’attività si inserisce in un percorso strutturato di formazione e aggiornamento professionale finalizzato all’introduzione di tecnologie avanzate e al miglioramento degli standard di sicurezza e qualità delle cure.L’impiego della tecnologia robotica consente una pianificazione pre-operatoria estremamente accurata dell’intervento e un’esecuzione ad elevata precisione. I benefici per il paziente si traducono in una maggiore sicurezza, in una riduzione dell’invasività chirurgica, in un più rapido recupero funzionale e in una diminuzione dei tempi di degenza ospedaliera. L’adozione di queste metodiche innovative, inoltre, contribuisce a una più efficiente organizzazione dei percorsi assistenziali e a una razionalizzazione dei costi complessivi per il Servizio Sanitario Nazionale.“L’impianto di Protesi totale di ginocchio mediante chirurgia robotica rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso da ASL Foggia”, dichiara Mara Masullo Direttrice Sanitaria di ASL Foggia. “L’introduzione della chirurgia robotica in ambito ortopedico rientra in una strategia aziendale più ampia, orientata al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie, alla sicurezza dei pazienti e alla valorizzazione delle competenze professionali interne. Investire in tecnologia – conclude – significa investire nella salute dei cittadini e nella crescita del sistema sanitario pubblico”.Sulla stessa linea il direttore della Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia, Giuseppe Ricciardi: “La chirurgia robotica consente un approccio sempre più personalizzato e preciso, migliorando gli esiti clinici e la qualità del percorso di cura. Il risultato ottenuto è frutto del lavoro di équipe, di un impegno costante nella formazione e di un percorso di crescita organizzativa che coinvolge l’intera struttura”. Il risultato conseguito consolida il ruolo del Presidio Ospedaliero di San Severo come punto riferimento per l’ortopedia ad alta specializzazione in Capitanata. L’introduzione della chirurgia robotica si inserisce nelle azioni di potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica promosse da ASL Foggia, con l’obiettivo di ridurre la mobilità sanitaria passiva, rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario locale e garantire un accesso sempre più tempestivo e qualificato alle cure.



Pubblicato il 23 Dicembre 2025