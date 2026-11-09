Chirurgia robotica, Ire di Roma primo centro in Italia con Kangduo

(Adnkronos) – All’Istituto nazionale tumori Regina Elena (Ire) di Roma è entrata in funzione KangDuo, la prima piattaforma di chirurgia robotica di questo tipo installata in Italia, già sei interventi eseguiti nei primi giorni di attività. All’inizio del 2027 l’Ifo sarà il centro che inaugurerà la nuova generazione del sistema, dotata di cinque braccia e doppia console per consentire a due chirurghi di operare insieme, e ne accompagneranno il percorso verso la certificazione europea. Con otto sistemi robotici, oltre 10.000 interventi in più di 15 anni e più di 1.500 procedure l’anno, il Regina Elena è un centro di riferimento internazionale per la chirurgia oncologica robotica e consolida così un ruolo diretto nello sviluppo delle macchine che presto entreranno nelle sale operatorie europee.

KangDuo – informa una nota – si distingue per una console aperta, che consente al chirurgo una postura più naturale e facilita l’interazione con l’équipe operatoria, con una visione tridimensionale ad alta definizione del campo chirurgico. La piattaforma amplia il patrimonio tecnologico dell’IRE, che dispone già di vari sistemi robotici di ultima generazione: piattaforme multi-port (a più accessi) per la chirurgia mininvasiva, sistemi single-port che consentono di operare attraverso un unico accesso, tecnologie dotate di sensori che rilevano le forze esercitate sui tessuti e soluzioni per la telechirurgia. A queste si affianca un sistema robotico per la broncoscopia navigazionale avanzata. Tecnologie differenti che, insieme all’esperienza delle équipe chirurgiche, ampliano le possibilità di trattamento dei tumori e favoriscono lo sviluppo di procedure sempre più precise e meno invasive. La sfida – si legge – non è soltanto utilizzare tecnologie sempre più sofisticate, ma contribuire alla loro evoluzione. Con la nuova versione di KangDuo le équipe dell’Ire lavoreranno alla messa a punto della tecnologia e alla produzione delle evidenze necessarie alla validazione e alla certificazione europea, prima della sua diffusione in Europa. È la stessa vocazione che l’Istituto, come Irccs, esprime nello sviluppo e nella standardizzazione di nuove procedure chirurgiche, un ambito in cui l’Urologia Ire è tra le realtà di riferimento.

“Agli Ifo il futuro è già presente. L’arrivo di una nuova piattaforma robotica conferma la volontà di continuare a investire nell’innovazione tecnologica e nelle competenze dei professionisti – dichiara Livio De Angelis, direttore generale Ifo –. Il nostro obiettivo è consolidare un modello di sanità pubblica capace di coniugare assistenza di elevata qualità, ricerca e sviluppo tecnologico. La chirurgia robotica rappresenta uno degli ambiti in cui questa integrazione esprime al meglio le potenzialità dell’Ire, offrendo ai pazienti opportunità di cura sempre più avanzate”.

La robotica è oggi parte integrante dei percorsi oncologici dell’Istituto,- sottolineano dall’Ire – grazie a un’intensa attività chirurgica multidisciplinare in cinque specialità, Urologia, Chirurgia toracica, Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Chirurgia generale. In Urologia il 99% degli interventi maggiori è eseguito con tecnica robotica e l’Unità clinica rappresenta un importante laboratorio di innovazione chirurgica, con lo sviluppo di procedure mininvasive, nuove applicazioni della chirurgia ad accesso unico e una significativa produzione scientifica internazionale. Le altre specialità hanno a loro volta sviluppato competenze robotiche di alto livello, che rafforzano il ruolo dell’IRE nella definizione e nella diffusione di tecniche sempre più avanzate e standardizzate.

“Il presente della chirurgia è già robotico – dichiara Giuseppe Simone, direttore della Uoc Urologia Ire –. In urologia, nel nostro Istituto, lo è quasi completamente e la tecnologia ci permette di eseguire interventi complessi con precisione e minima invasività. Il futuro è un’integrazione sempre più stretta con l’intelligenza artificiale e la possibilità di automatizzare alcune fasi delle procedure chirurgiche, mantenendo sempre il controllo e la responsabilità del chirurgo. La nostra esperienza ci consente non soltanto di utilizzare queste innovazioni, ma di contribuire direttamente al loro sviluppo”.

“In un Irccs la ricerca non si ferma ai laboratori, ma entra anche nelle sale operatorie – conclude Giovanni Blandino, direttore scientifico Ire –. Il nostro Programma di Uro-Oncologia ne è un esempio concreto, dallo sviluppo di tecniche robotiche sempre meno invasive fino alle sperimentazioni cliniche internazionali. Un modello che coinvolge gran parte delle nostre specialità chirurgiche, in cui innovazione tecnologica e ricerca si traducono in nuove opportunità di cura per i pazienti”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026