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Chieti, scontro frontale tra due auto: morti un 16enne e la zia 23enne al volante

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(Adnkronos) – Tragico incidente frontale intorno alle 2.30 della notte scorsa fra due auto a San Salvo, in provincia di Chieti. A perdere la vita un ragazzo di 16 anni morto insieme alla zia di 23 anni che era al volante di una Fiat Grande Punto. Il ragazzo si chiamava Claudio Santavenere ed era il figlio dell’assessora di San Salvo Carla Esposito. Altri due giovanissimi a bordo dell'altra auto, una Fiat Bravo, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all'ospedale 'San Pio' di Vasto. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell'impatto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

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