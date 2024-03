(Adnkronos) – Una ragazza, circa 26 anni, di Lanciano in provincia di Chieti, è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa. Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della polizia, che è sul posto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2024