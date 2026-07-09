Attualità

Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una esplosione si è verificata oggi giovedì 9 luglio, intorno alle 8 di questa mattina, nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino (Chieti). La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mondiali, Collina difende arbitri: “Non accettiamo accuse infondate”

3 minuti fa

Irene Pivetti, Cassazione accoglie ricorso: annullata con rinvio condanna a 4 anni

26 minuti fa

Treni, danni all’infrastruttura in Calabria: circolazione in graduale ripresa

44 minuti fa

Ucraina, attacchi in Russia: colpite infrastrutture petrolifere

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio