Chiesta l’incandidabilità per Landella e nove ex consiglieri

Il ministero dell’Interno ha chiesto la dichiarazione di incandidabilita’ dell’ex sindaco di Foggia Franco Landella (Lega) e per altri nove consiglieri

comunali. Il comune di Foggia e’ stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell’agosto scorso. Oltre al primo cittadino arrestato il 21 maggio scorso (e poi tornato in liberta’) con l’accusa di tentata concussione e corruzione, il ministero ha chiesto anche l’incandidabilita’ per i consiglieri comunali Leonardo Iaccarino, ex presidente del Consiglio comunale (arrestato e ora tornato libero il 30 aprile scorso con le accuse corruzione, tentata induzione indebita e peculato), Antonio Capotosto, Consalvo Di Pasqua, Dario Iacovangelo, Liliana Iadarola, Erminia Roberto, Bruno Longo, Pasquale Rignanese e Lucio Ventura. Tutti – secondo la richiesta avanzata dal Ministero – sono ritenuti responsabili dello scioglimento per mafia del comune di Foggia. L’udienza davanti al Tribunale di Foggia e’ stata fissata il prossimo 14 dicembre. Sul Comune di Foggia e’ in corso una inchiesta su un presunto giro di tangenti e che vede coinvolte 14 persone tra cui lo stesso ex sindaco e alcuni consiglieri comunali di maggioranza.

