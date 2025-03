Chiesa, ritorno in Serie A? Inter in pressing, ostacolo ingaggio

(Adnkronos) –

Federico Chiesa torna in Serie A? L'attaccante del Liverpool, ceduto dalla Juventus la scorsa estate, potrebbe diventare un nome caldo nel calciomercato dopo una stagione fin qui da incubo in Inghilterra. Poco spazio e tanti problemi fisici, su Chiesa si è riacceso l'interesse di diverse squadre europee, visto che sembra destinato a lasciare i Reds già nella prossima estate. Su di lui c'è anche l'Inter, che a lavorerà per rivoluzionare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Con Lautaro Martinez e Thuram pilastri intoccabili, salvo offerte monstre sul mercato, Marotta è al lavoro per ringiovanire un reparto che in stagione non sempre si è mostrato affidabile, in assenza di uno dei suoi titolari. Arnautovic, Taremi e Correa, rilanciato da Inzaghi più per emergenza che virtù, non hanno dato garanzie, trovando poco la porta e spingendo la dirigenza a riflessioni approfondite. Nel mirino nerazzurro, insomma, è finito Federico Chiesa, già seguito da Marotta la scorsa estate, quando la Juventus preferì cederlo all'estero piuttosto che a una diretta concorrente. Ora però le cose sono cambiate, l'attaccante tornerebbe di corsa in Serie A e direbbe di sì all'Inter. Per ora i sondaggi esplorativi nerazzurri hanno portato a un'apertura del Liverpool a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula preferita da Marotta, ma l'ostacolo principale rimane l'ingaggio del giocatore. In Inghilterra Chiesa percepisce infatti quasi 7,5 milioni di euro, una cifra che l'Inter non sembra disposta a mettere sul piatto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Marzo 2025