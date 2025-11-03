Attualità

Chiellini eletto consigliere Figc

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Giorgio Chiellini è stato eletto consigliere Figc nel corso dell’Assemblea di Lega Serie A oggi a Lissone. Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è il terzo consigliere di nomina della massima lega professionistica all’interno del Consiglio federale e affiancherà Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, e Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese. Nel corso della votazione, Chiellini ha avuto 12 preferenze. Tre voti sono andati all’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, 2 al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Tre le schede bianche.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Adelina Tattilo, chi era la donna che con ‘Playmen’ sfidò l’erotismo patinato di ‘Playboy’

28 minuti fa

Sondaggio YouTrend, Fratelli d’Italia cresce e Pd scende

42 minuti fa

Sesso, per 4 uomini su 5 problemi intimi sono tabù, l’indagine

49 minuti fa

Poste, da Brescia a Vercelli sale a 3.215 numero uffici abilitati al rilascio o al rinnovo del passaporto

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio