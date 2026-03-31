Attualità

“Chiedo scusa”, Gattuso lacrime dopo Bosnia-Italia

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Chiedo scusa, non ce l'ho fatta. Penso che i ragazzi oggi non meritassero una batosta del genere visto l'impegno che ci hanno messo. Siamo rimasti in 10, abbiamo dato tutto: dispiace, questo è il calcio". Rino Gattuso, ct dell'Italia, si esprime così alla Rai dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi, una mazzata così è difficile da digerire. La qualificazione sarebbe servita a noi, a tutto il movimento. Non voglio parlare di arbitro e di episodi, credo che oggi sia un verdetto ingiusto. Il calcio oggi è questo, a volte ho gioito e a volte ho preso mazzate. Questa è difficile da digerire", dice. "Parlare del mio futuro oggi non è importante, oggi contava andare ai Mondiali. Fa male, fa male… Bisogna accettarlo", dice con le lacrime agli occhi. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

I ragazzi che non vedranno l’Italia al Mondiale: la generazione senza le notti magiche

5 minuti fa

Italia ancora fuori dai Mondiali, il fallimento totale del sistema in campo e fuori

11 minuti fa

Disastro Italia, azzurri fuori dai Mondiali: la Bosnia vince ai rigori

25 minuti fa

Bosnia-Italia, fallo su Palestra e Adani esplode: “Era espulsione”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio